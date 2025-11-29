



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از جنگل‌های الیت به همراه سلیمانی رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها، پولادی نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و استاندار مازندران بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای حفاظت و صیانت از جنگل‌های هیرکانی تأکید کرد و گفت: ایجاد پایگاه‌های هوایی اطفای حریق و سامانه‌های هشدار سریع از اولویت‌های آینده خواهد بود. ‎

جلالی افزود: با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی جامع اقدامات پیش از وقوع آتش‌سوزی، عملیات مهار و برنامه‌های پس از کنترل بحران در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم محلی در مهار آتش‌سوزی، افزود: تعداد نیرو‌ها و گروه‌های مردمی بسیار زیاد بود و امکان قدردانی تک‌تک آنان وجود ندارد اما از همه عزیزانی که برای اطفای حریق منطقه الیت و چهارباغ تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.





نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس با ببان اینکه برای آینده باید برنامه‌های جدی در حوزه حفاظت و صیانت از جنگل‌های هیرکانی تدوین شود، ادامه داد: این امر شامل اجرای طرح‌های جنگلداری و جنگل‌کاری در مناطق حفاظت‌شده و خارج از آن، استفاده از روش‌های فنی و صنعتی در مدیریت منابع طبیعی و ایجاد سیستم‌های هشدار سریع حریق خواهد بود.





جلالی تأکید کرد: مجلس و دولت وظیفه دارند زیرساخت‌های لازم از جمله ایجاد پایگاه‌های هوایی اطفای حریق در مناطق جنگلی و مراکز اقماری با بهره‌گیری از هواپیما، بالگرد و پهپاد‌های تخصصی برای تشخیص و مهار سریع آتش را فراهم کنند



وی افزود: این اقدامات با نظر کارشناسان فن و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد.