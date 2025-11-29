به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا کلوندی با هشدار درباره وضعیت کودکان، افزود: این عدد در گروه سنی کودکان و به‌ویژه در بیمارستان کودکان اکباتان همدان، بسیار بیشتر است و سردی هوا، آلودگی هوا، بسته بودن در و پنجره‌ها که منجر به عدم گردش هوای کافی می‌شود را از مهم‌ترین عوامل این افزایش عنوان کرد.

او تصریح کرد: بیشتر علائم گزارش‌شده در بیماران خفیف هستند و شامل آبریزش بینی، گلودرد، بدن‌درد و تب‌های خفیف می‌شوند که با استراحت، مصرف مایعات کافی و نیز استفاده از دارو‌های تب‌بر ساده مدیریت کرد. معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: دوره بیماری معمولاً حدود هفت روز طول می‌کشد و نیاز به طی کردن این دوره است.

غلامرضا کلوندی همچنین به علائم شدید و نادر بیماری نیز اشاره کرد و افزود: در صورت مشاهده علائمی مانند تب بسیار بالا، تشنج، عدم توانایی در نوشیدن مایعات و کم‌آبی (که با کاهش ادرار مشخص می‌شود)، هذیان و کاهش سطح هوشیاری، باید بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه شود.