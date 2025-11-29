به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ساسان حسنی معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: پنل‌های خورشیدی قابل حمل ویژه عشایر در راستای سیاست‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از پایداری انرژی در مناطق کم‌برخوردار و با هدف تأمین برق پایدار، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ارتقای عدالت انرژی و بهبود کیفیت زندگی خانوار‌های عشایری در مناطق صعب‌العبور اجرا شده است.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: سامانه‌های خورشیدی توزیع‌شده امکان تأمین روشنایی، شارژ وسایل ضروری، راه‌اندازی تجهیزات کم‌مصرف و فراهم‌سازی حداقلی از خدمات انرژی پایدار را برای این خانوار‌ها فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: پنل‌های خورشیدی توزیع‌شده دارای امکان نصب سریع، قابلیت جابجایی در کوچ فصلی و عدم نیاز به زیرساخت ثابت هستند و استقبال گسترده‌ای توسط عشایر به همراه داشته که اجرای این طرح برای عشایر استان همچنان ادامه خواهد داشت.