

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس کارگروه مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از مناطق آسیب‌دیده آتش‌سوزی جنگل‌های الیت گفت: بحران اخیر در شرایطی شکل گرفت که مجلس در تعطیلات بود، اما در نخستین روز کاری پس از تعطیلات، رئیس مجلس با صدور دستور ویژه، کمیسیون امور داخلی و کمیسیون کشاورزی و جنگل‌ها به‌ویژه کمیته مدیریت بحران را موظف کرد گزارشی جامع در سه محور شامل اقدامات پیشگیرانه، عملیات مهار و مسائل پس از کنترل آتش تهیه و در صحن علنی ارائه کنند.

سلیمانی افزود: با توجه به ورود به فصل بررسی بودجه سال آینده، این فرصت فراهم است تا کمبود‌های زیرساختی استان در حوزه مقابله با حریق که سال‌ها مطالبه مردم و مسئولان بوده، در قالب بودجه دیده شود. به گفته وی، معاون رئیس‌جمهور نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده و دستور لازم صادر شده است.





او با اشاره به ضرورت تجهیز استان به بالگرد‌های مناسب و دوربین‌های کنترلی برای اطلاع‌رسانی سریع و مهار آتش، خاطرنشان کرد: امروز شاهد اقدام ارزشمند استاندار در استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت پهپاد‌های داخلی بودیم که می‌تواند نقش مهمی در پایش و کنترل بحران ایفا کند.

رئیس کارگروه مدیریت بحران مجلس تأکید کرد: آتش‌سوزی اخیر در سه مرحله رخ داد و نشان داد که کوچک‌ترین عامل می‌تواند به بحرانی گسترده تبدیل شود. وی افزود: کمبود بارش، خشکی زمین و افزایش دما شرایط را برای گسترش آتش فراهم کرده و همین امر اهمیت دسترسی سریع به امکانات و تجهیزات را دوچندان می‌کند.





سلیمانی در پایان گفت: با توجه به اینکه نیمی از جنگل‌های هیرکانی کشور در مازندران قرار دارد، لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای حفاظت از این ثروت ملی انجام شود. وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی نمایندگان استان و حمایت دولت، بودجه‌ای مناسب برای ایجاد پایگاه‌های تخصصی اطفای حریق در مازندران اختصاص یابد.