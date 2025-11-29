امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

درمان زخم به روش پلاسمای سرد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸- ۱۶:۳۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
در نکوهش وطن فروشی
در نکوهش وطن فروشی
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
آخرین وضعیت آلودگی هوا در تهران
آخرین وضعیت آلودگی هوا در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
خبرهای مرتبط

فناوری پلاسمای سرد درمانی موثر برای زخم‌های مزمن

افتتاح کلینیک درمان زخم با استفاده از فناوری پلاسما در بندرعباس

نمایش توانمندی ایران در صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای

معجزه فناوری هسته‌ای در درمان زخم‌های عفونی و مزمن

سرعت بهبود زخم دیابتی با کمک فناوری پلاسما

ایرانیان باید اثر دستاورد علمی را لمس کنند

برچسب ها: درمان زخم ، پلاسمای سرد
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 