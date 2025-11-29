پخش زنده
نشست مشترک فعالان اقتصادی و مسئولان استان با محوریت بررسی مشکلات صادرکنندگان در مرز مهران، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست مشترک فعالان اقتصادی و مسئولان استان، تصمیماتی درخصوص رفع محدودیتهای گمرکی، صدور کارتهای بازرگانی و تعیین تکلیف انبارها اتخاذ شد.
بسته شدن سامانههای گمرکی به علت بدهی صادرکنندگان از مهمترین مسائل مطرحشده در این نشست بود.
بر اساس مصوبات این جلسه، سامانههای گمرکی تجار، دوباره فعال خواهد شد و محدودیتها بدون در نظر گرفتن شرایط خاص صادرکنندگان ایلام رفع میشود.
استاندار ایلام در این نشست با تأکید بر همکاری و همافزایی دستگاههای متولی در مرز مهران گفت: نباید راهکارها را تنها از مدیران بخواهیم؛ اقدام عملی و جهادی لازم است تا مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.
وی همچنین موضوع تعیین تکلیف انبارها را از اولویتهای مهم عنوان کرد و از ادامه پیگیریها در نشستهای آتی، خبر داد.
در بخش دیگر این جلسه، جمعی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان، پیشنهاد ایجاد پارکینگ چهار هکتاری در مجاورت گمرک مهران را به منظور رفع مشکلات ترافیکی و توقف کامیونها، مطرح کردند.
همچنین درباره کارتهای یکبار مصرف و رتبهبندی کارتهای بازرگانی بحث شد.