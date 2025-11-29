یکی از مدارس شهرستان بویراحمد به‌عنوان نخستین مدرسه نمونه برای اجرای طرح هوشمندسازی، انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون آموزش متوسطه استان گفت: در یکی از مدارس از نحوه بهره‌برداری از تلویزیون‌های هوشمند، نرم‌افزار‌های آموزشی، محتوا‌های الکترونیک و سایر امکانات دیجیتال در کلاس‌های درس بازدید شد.

ابراهیم دباغ امینی افزود: در کلاس های هوشمند علوم و ریاضی شیوه‌های نوین تدریس مبتنی بر فناوری و تأثیر آن بر مشارکت و یادگیری دانش‌آموزان لحاظ شده است.

وی افزود: تجربه این مدرسه می‌تواند الگویی مؤثر برای توسعه طرح هوشمندسازی در سایر مدارس استان باشد.

دباغ امینی ادامه داد: هدف ما ایجاد محیط آموزشی پویا و خلاق است؛ محیطی که در آن دانش‌آموز تنها دریافت‌کننده اطلاعات نباشد، بلکه به پژوهشگر و تولیدکننده دانش تبدیل شود.