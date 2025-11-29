راه اندازی نخستین مدرسه هوشمند درکهگیلویه و بویراحمد
یکی از مدارس شهرستان بویراحمد بهعنوان نخستین مدرسه نمونه برای اجرای طرح هوشمندسازی، انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزش متوسطه استان گفت: در یکی از مدارس از نحوه بهرهبرداری از تلویزیونهای هوشمند، نرمافزارهای آموزشی، محتواهای الکترونیک و سایر امکانات دیجیتال در کلاسهای درس بازدید شد.
ابراهیم دباغ امینی افزود: در کلاس های هوشمند علوم و ریاضی شیوههای نوین تدریس مبتنی بر فناوری و تأثیر آن بر مشارکت و یادگیری دانشآموزان لحاظ شده است.
وی افزود: تجربه این مدرسه میتواند الگویی مؤثر برای توسعه طرح هوشمندسازی در سایر مدارس استان باشد.
دباغ امینی ادامه داد: هدف ما ایجاد محیط آموزشی پویا و خلاق است؛ محیطی که در آن دانشآموز تنها دریافتکننده اطلاعات نباشد، بلکه به پژوهشگر و تولیدکننده دانش تبدیل شود.
علی دانشی، رئیس اداره دوره اول متوسطه استان، با اشاره به اهمیت توانمندسازی معلمان برای بهرهگیری کامل از تجهیزات هوشمند، بر تداوم دورههای آموزشی و انتقال تجربیات موفق این مدرسه به سایر مدارس استان تأکید کرد.