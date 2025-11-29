پخش زنده
کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی اعلام کرد: شرایط پایدار جوی و انباشت آلایندهها تا پایان یکشنبه ۹ آذر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی نریمانی ادامه داد: با آغاز فعالیت سامانه بارشی از دوشنبه به تدریج از شدت آلودگی کاسته میشود.
وی افزود: از ظهر یکشنبه با نفوذ و فعالیت تدریجی یک سامانه نسبتاً ضعیف، افزایش ابر، وزش باد بهویژه طی روزهای دوشنبه و سهشنبه و در برخی نواحی بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف انتظار میرود. با ورود این سامانه، غلظت آلایندههای جوی بهتدریج و نسبی کاهش خواهد یافت.
نریمانی ادامه داد: از روز چهارشنبه ۱۲ آذر با خروج سامانه بارشی، بار دیگر جوی پایدار در سطح استان حاکم میشود.
وی گفت: دمای فعلی تبریز ۹ درجه بالای صفر بوده است که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است. در شبانهروز گذشته، میانه با ۱۶ درجه بالای صفر گرمترین و ورزقان با ۹ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودهاند.