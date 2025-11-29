به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: شهرداری چلیچه در مرحله سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور با تیم‌های شاهین خزر رودسر، مسینا مشهد و ملوان بندرانزلی به رقابت پرداخت.

حسین زمانی افزود: در پایان این مرحله شهرداری چلیچه با برتری مقابل تیم‌های مسینا مشهد و ملوان بندرانزلی و یک باخت در مقابل میزبان مسابقات شاهین خزر رودسر به مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور راه پیدا کرد.