پیکر آوازگر موسیقی میرزاکوچک‌ در جوار سردار جنگل آرام گرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم تشییع پیکر هنرمند نام‌آشنای گیلانی، مرحوم ناصر مسعودی، عصر امروز با حضور استاندار گیلان، جمعی از مسئولان ، هنرمندان و مردم قدرشناس استان در محله سلیمانداراب رشت برگزار و پس از تشییع ، در جوار مزار میرزاکوچک جنگلی، به خاک سپرده شد.

مراسم سومین روز خاکسپاری این هنرمند عرصه موسیقی گیلان ساعت ۱۵ دوشنبه ۱۰ آذر، با حضور خانواده اش، مردم فرهنگ دوست استان و مسئولان در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

«گل پامچال»، «بنفشه گل» و «میرزا کوچک خان»، از جمله آثار مشهور این خواننده گیلانی است.