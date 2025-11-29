هفته اول لیگ برتر دواتلون کشور به میزبانی شهر دزفول استان خوزستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد علی سیاحی رئیس هیأت ترای اتلون خوزستان اظهار کرد: پس از حضور جناب آقای حججی رییس فدراسیون ترای اتلون کشور در خوزستان و بازدید از شهر‌های مختلف استان و تأیید زیرساخت‌ها، خوزستان به عنوان میزبان مسابقات کشوری معرفی شد

او بیان کرد: همچنین همزمان با مسابقات مرحله اول لیگ ترای‌اتلون کشور آقایان و بانوان، مسابقات لیگ و کاپ آزاد دواتلون آقایان در دو بخش انفرادی و امدادی تیمی به میزبانی استان خوزستان در شهر دزفول برگزار خواهد شد.

رییس هیأت ترای اتلون خوزستان گفت: مرحله نخست لیگ ۱۴۰۴ در رشته دواتلون با شرکت ۱۶ تیم در دو بخش آقایان و بانوان و در چهار رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۲۰ سال، ۲۰ تا ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال در بخش انفرادی و رده سنی بالای ۱۶ سال در بخش امدادی تیمی در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ آذر ماه جاری برگزار خواهد شد.

او در ادامه عنوان کرد: ترکیب تیم‌ها در بخش امدادی تیمی از سه ورزشکار تشکیل می‌شود که هر ورزشکار در یک قسمت از سه قسمت مسابقه (دو، دوچرخه، دو) شرکت خواهد داشت.