مجموعه نمایشی «قره پول» از این هفته به کنداکتور پخش صداوسیمای آذربایجان غربی اضافه شده و قرار است با نیشهایی از جنس طنز؛ مخاطبان را با دنیای رمزارز و هیاهوی پوشالی و واقعیتهای پشت پرده آن آشنا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مجموعه نمایشی قره پول عنوان سریال درام کمدی ۱۶ قسمتی است که به موضوع رمزارزهای دیجیتال و فضای پیچیده آن میپردازد. صداوسیمای آذربایجان غربی مخاطبان خود را با قره پول به دنیای رمزارز برده و با زبان مادری آمیخته به طنز، آنان را با پشت پردههای تلخوشیرین رمزارز آشنا کرده و قدمبهقدم به واکاوی نادیدههای آن میپردازد. با اسم دوپهلویی که برای این مجموعه نمایشی انتخاب شده است، چنین برمیآید که قره پول حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
حرص و طمع کنترل نشده جوانان برای کسب موفقیتهای نوظهور در بازار تجارت از جمله اهداف این مجموعه نمایشی ذکر شده است.
قره پول برای همراهکردن جوانانی که سودای ورود به رمزارز دارند از زبان نرم برای داستان بهره گرفته و برایناساس درام کمدی، بهترین گزینه برای باورپذیری و جذب مخاطبان انتخاب شده است. این مجموعه نمایشی با ادای دین به مخاطبان خود و همچنین برای باورپذیری بیشتر به زبان ترکی آذری آماده شده تا با همزاد پنداری و تلنگرهایی که میزند، مخاطب را در انتهای داستان به فرد سنجیده و عصا به دست تبدیل کند.
مجموعه نمایشی قره پول به تهیهکنندگی و کارگردانی رامین اصغری قالقاچی در ۱۶ قسمت ۴۰ دقیقهای تولید شده و از شنبه، ۸ آذر ساعت ۲۲ از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش میشود.