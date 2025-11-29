پخش زنده
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن سرانه فضای آموزشی در شادگان گفت: باید سرانه فضای آموزشی در این شهرستان افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری با تاکید بر اینکه پیگیری مستمر برای رفع کمبود فضاهای آموزشی ادامه دارد، اظهار کرد: توسعه و نوسازی مدارس، افزایش سرانه آموزشی و ایجاد محیطی مناسب برای تحصیل دانشآموزان شهرستان شادگان از مهمترین برنامهها و مطالبات جدی ما در سطح ملی و استانی است.
وی افزود: حمایت خیرین مدرسهساز منجر به بهبود کمی و کیفی زیرساختهای آموزشی شهرستان میشود.
خنفری ادامه داد: افتتاح مدرسه شماره ۵۰۰ قلمچی در روزهای گذشته با مشارکت بنیاد قلمچی، مجمع خیرین مدرسهساز و وزارت آموزش و پرورش در این شهرستان، نشاندهنده همافزایی ارزشمند مجموعههای مختلف در توسعه فضاهای آموزشی است.
وی بیان کرد: حضور جامعه خیرین مدرسهساز کشور در شادگان نوید میدهد که عقبماندگیهای تاریخی این شهرستان در حوزه مدرسهسازی جبران شود.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری وزارت نفت در اجرای پروژههای آموزشی، ورزشی و زیرساختی گفت: با توجه به ظرفیتهای نفتی منطقه، انتظار مردم بیش از این است، اما همین میزان مشارکت نیز قابل تقدیر است و امیدواریم در ادامه شاهد حمایتهای گستردهتری باشیم.