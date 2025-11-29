

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران گفت: پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WOS)، فهرست پژوهشگران پراستناد را در بازه زمانی ۱۰ساله به‌صورت دوماهنامه منتشر می‌کند و پژوهشگران در هر رشته، بر حسب تعداد استناد‌هایی که در پایگاه وب آو ساینس (WOS) دریافت کرده‌اند بررسی د و به‌عنوان پژوهشگران یک درصد برتر معرفی می‌شوند.

دکتر جمال قاسمی با بیان اینکه معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استناد‌های صورت‌گرفته به تولیدات علمی آنها است، افزود: پژوهشگرانی که توانستند بر اساس فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی خود در ده سال اخیر، بیشترین تعداد استناد‌ها را دریافت کنند، در دسته پژوهشگران پر استناد یک درصد جهان قرار می‌گیرند.





او ادامه داد: بر پایه تحلیل‌های موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، یک هزار و ۱۴۲ پژوهشگر از ایران در سال ۱۴۰۴ در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار می‌گیرند