فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: صلح، ثبات و امنیت در منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز، برای همه کشور‌های منطقه از جمله ایران اسلامی، بسیار مهم است و ما حافظ و ضامن این صلح و امنیت هستیم.

به گزارش خبرگزارش صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امیر سرلشکر حاتمی در حاشیه آیین رونمایی از پایگاه شناوری «کردستان» و الحاق ناوشکن «سهند» به ناوگان نیروی دریایی ارتش در جمع خبرنگاران، با اشاره به دلاوری‌های نداجا در دوران دفاع مقدس ۸ ساله افزود: نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس نقشی تعیین کننده ایفا کرد.

وی گفت: این نیرو در ۷۰ روز اول جنگ، نیروی دریایی دشمن بعثی را سرکوب کرد و سیادت دریایی را به دست گرفت.

امیر حاتمی افزود: پس از دفاع مقدس ۸ ساله نیز نیروی دریایی به سرعت در مسیر آماده‌سازی ملزومات دریایی مورد نیاز خویش اعم از شناور‌های سطحی، زیرسطحی، سلاح‌ها، جنگ الکترونیک، مین‌ها، اژدر‌ها و انواع موشک‌ها حرکت کرد.

وی گفت: این مسیر در آینده نیز با قوت و البته با پشتیبانی قاطع وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور ادامه خواهد یافت.

فرمانده کل ارتش، درباره الحاق ناوشکن سهند به ناوگان نداجا افزود: ناوشکن سهند که دچار یک حادثه شده بود، با سرعتی بسیار خوب، با همت متخصصان نیروی دریایی و پشتیبانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و البته ستاد ارتش، در یک زمان کوتاه بازآماده شد و امروز با تجهیزات، سلاح‌ها و امکانات به روزتر، آماده اجرای ماموریت در نیروی دریایی است.

امیر سرلشکر حاتمی در ادامه به اهمیت پایگاه شناوری کردستان اشاره و تاکید کرد: نام‌گذاری یک پایگاه شناوری با نام «کردستان»، در نوع خود، یک اقدام ارزشمندی است و در آینده، ناو‌های پشتیبانی دیگری با نام‌های دیگر استان‌های کشورمان نام‌گذاری خواهند شد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: پایگاه شناوری «کردستان» در واقع یک بندرشهر است که می‌تواند اقدامات مهمی را در زمینه پشتیبانی از یگان‌های رزم نیروی دریایی در دریا و همچنین غیر از نیروی دریایی و هر کسی که نیازمند کمک باشد، انجام دهد.

وی در ادامه به لفاظی‌های دشمنان اشاره و تاکید کرد: کار دشمن، دشمنی است بنابراین اظهارات و ادعاهایش، ارزشی ندارد، آنچه مهم است، وجود صلح، ثبات و امنیت در منطقه است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران، خود را حافظ اصلی امنیت در منطقه در کنار دیگر کشور‌های منطقه می‌داند.

امیر سرلشکر حاتمی در خاتمه با بیان اینکه همه کشور‌های منطقه باید در کنار هم و در یک شرایط عادلانه از مواهب دریا و این منطقه استفاده کنند، گفت: هر کسی بخواهد این امنیت را تهدید کند، حتماً موجب تولید یک ناهنجاری خواهد شد که مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: ما در مرحله نخست به عنوان حافظ و ضامن امنیت منطقه، اجازه چنین کاری را به هیچ کشوری نخواهیم داد و در مرحله دوم، توصیه و تاکید می‌کنیم که کسی چنین روندی را دنبال نکند چراکه نشدنی است.

امیر سرلشکر حاتمی گفت: ما و ملت‌های منطقه، که سال‌های طولانی در اینجا زندگی کرده‌ایم، خواهیم ماند و آنهایی که مربوط به این منطقه نیستند، باید منطقه را ترک کنند.