طرح دادرس با هدف توانمندسازی ۹ هزار دانشآموز در مهارتهای امدادی و مدیریت بحران در مدارس استان فارس اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان فارس گفت: اجرای طرح ملی دادرس در مدارس فارس برای توانمندسازی دانشآموزان در مهارتهای امدادی و مدیریت بحران از شهرستان لامرد کلید خورد.
محمود قادری افزود: طرح دادرس با هدف توانمندسازی دانشآموزان برای مواجهه مؤثر با بحرانها و ارائه کمکهای اولیه پیش از رسیدن نیروهای امدادی در مدارس استان فارس اجرا میشود.
او بیان کرد: آموزشهای ارائهشده در این طرح شامل مهارتهای پایه امدادی، مدیریت شرایط اضطراری و افزایش آمادگی دانشآموزان در برابر حوادث است.
قادری با اشاره به اهمیت گسترش آموزشهای امدادی در مدارس گفت: طرح دادرس فرصتی برای توانمندسازی نسل نوجوان و آمادهسازی آنها برای نقشآفرینی در زمان بحران است و تلاش داریم این آموزشها را بهصورت محلهمحور نیز توسعه دهیم تا خانوادهها و ساکنان اطراف مدارس نیز از مزایای آن بهرهمند شوند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان فارس با اعلام اینکه طرح دادرس در ۶۸۶ مدرسه استان فارس با مشارکت نزدیک به ۹ هزار دانشآموز اجرا شده است، افزود: امسال، توسعه این طرح و افزایش سطح مهارتهای امدادی دانشآموزان از اولویتهای اصلی ما است.