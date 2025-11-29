امروز: -
ضربه دردناک و فراموش نشدنی موشکی ایران به صهیونیست ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸- ۱۷:۰۴
خبرهای مرتبط

نابودی ۵۰ آزمایشگاه اسرائیل در دفاع مقدس ۱۲ روزه

فرود موشک‌های ایرانی بر قلب وایزمن

سردار کارگر: پاسخ موشکی ۱۲ تا ۱۴ ساعته ما به رژیم صهیونی در دنیا بی‌نظیر است

برچسب ها: حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی ، وایزمن ، قدرت موشکی ایران
