تازه داماد یزدی، شادی آغاز زندگی مشترک خود را را با اهدای ۲۰ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی غیرعمد معنا بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جوان نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد دیه استان، مبلغ ۲۰ میلیون تومان را برای آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد. این کمک در نخستین روزهای زندگی مشترک این نیکوکار صورت گرفت تا شادی آغاز زندگیاش با گشودن گرهای از زندگی یک خانوادهی درگیر در پروندههای مالی همراه شود.
وی درباره این اقدام خداپسندانه گفت: چند روزی بیشتر از ازدواج من نمیگذرد و این مبلغ را به نیت خوشبختی، آرامش و افزایش خیر و برکت در زندگی و کسبوکار اهدا کردم. امیدوارم دعای خیر مددجویی که به لطف این کمک از زندان آزاد میشود، بدرقه راه من و همسرم باشد و سایهاش بر روزهای آینده زندگیمان بیفتد.