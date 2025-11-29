به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین برق پایدار برای مناطق سخت گذر، تاکنون ۹۲۶ پنل خورشیدی قابل‌حمل به خانوار‌های عشایری تحویل شده است.

ساسان حسنی، با بیان اینکه ۷۰۰ دستگاه دیگر نیز آماده تحویل است، افزود: پنل‌های خورشیدی قابل حمل ویژه عشایر در راستای سیاست‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از پایداری انرژی در مناطق کم‌برخوردار و با هدف تأمین برق پایدار، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ارتقای عدالت انرژی و بهبود کیفیت زندگی خانوار‌های عشایری در مناطق سخت گذر اجرا شده است.

حسنی تصریح کرد: سامانه‌های خورشیدی توزیع‌شده امکان تأمین روشنایی، شارژ وسایل ضروری، راه‌اندازی تجهیزات کم‌مصرف و فراهم‌سازی حداقلی از خدمات انرژی پایدار را برای این خانوار‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: پنل‌های خورشیدی توزیع‌شده دارای امکان نصب سریع، قابلیت جابجایی در کوچ فصلی و عدم نیاز به زیرساخت ثابت هستند و استقبال گسترده‌ای توسط عشایر به همراه داشته که اجرای این طرح برای عشایر استان همچنان ادامه خواهد داشت.