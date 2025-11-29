فرمانده انتظامی اندیمشک از کشف حدود ۷ کیلوگرم مواد مخدر، و دستگیری ۱۲ سارق در اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت : طرح ارتقاء امنیت محله محور با اشرافیت اطلاعاتی دقیق در سطح مناطق آلوده با توان کارکنان رده‌های تابعه در این شهرستان اجرا شد.

وی با اشاره به کشف دستگیری ۱۲ سارق افزود: در اجرای این طرح ۲۷ محکوم متواری و تحت تعقیب دستگیر شدند.

سرهنگ موسوی با اشاره به کشف ۴ اسلحه جنگی و ۲ اسلحه شکاری غیر مجاز به استمرار اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور در سطح شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد تعداد ۱۴ دستگاه خودرو و ۲۰ دستگاه موتور سیکلت مزاحم و یا متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به کشف حدود ۷ کیلوگرم انواع موادمخدر و دستگیری ۶ سوداگر مرگ با قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای طرح‌های انتظامی خواستار رعایت توصیه‌های پلیسی در راستای پیشگیری از بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی و اعلام موارد مشکوک به فوریت پلیس ۱۱۰ شد.