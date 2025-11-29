معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت یک واحد صنفی گوشت و مرغ در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه سه هزار کیلو مرغ به ارزش ۶۳۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت و یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و جریمه وصول شد.

به گفته بهمئی، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت این تخلف را کشف و گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.