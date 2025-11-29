کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری باعث شده تا کشاورزان به سمت کشتهای گلخانه ای سوق داده شوند .

اختصاص 10هکتار به کشت گلخانه در شرایط کم آبی در نصرت آباد زاهدان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، 10هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زاهدان زیر کشت گلخانه قرار دارند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان با بیان این خبر گفت :تداوم خشکسالی در استان می طلبد کشاورزان به سمت کشت های گلخانه ای سوق داده شوند.

مهدی شهرکی گفت: در بخش نصرت ایاد شهرستان زاهدان هم ۲ و نیم هکتار کشت گلخانه داریم که در حال افزایش است .

وی افزود: یکی از مزایای کشت های فشرده کاهش مصرف اب و افزایش بهره وری است .

رئیس جهاد کشاورزی زاهدان بیان کرد:به علت کنترل محیط گلخانه آلودگی و بیماری نباتی گسترش نخواهد یافت و مبارزه با آفات خیلی سهل تر خواهد بود

مهدی شهرکی محصولات گلخانه ای را خیار گوجه فرنگی فلفل فلفل دلمه و بادمجان عنوان کرد.