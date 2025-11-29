پخش زنده
امروز: -
کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری باعث شده تا کشاورزان به سمت کشتهای گلخانه ای سوق داده شوند .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، 10هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زاهدان زیر کشت گلخانه قرار دارند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان با بیان این خبر گفت :تداوم خشکسالی در استان می طلبد کشاورزان به سمت کشت های گلخانه ای سوق داده شوند.
مهدی شهرکی گفت: در بخش نصرت ایاد شهرستان زاهدان هم ۲ و نیم هکتار کشت گلخانه داریم که در حال افزایش است .
وی افزود: یکی از مزایای کشت های فشرده کاهش مصرف اب و افزایش بهره وری است .
رئیس جهاد کشاورزی زاهدان بیان کرد:به علت کنترل محیط گلخانه آلودگی و بیماری نباتی گسترش نخواهد یافت و مبارزه با آفات خیلی سهل تر خواهد بود
مهدی شهرکی محصولات گلخانه ای را خیار گوجه فرنگی فلفل فلفل دلمه و بادمجان عنوان کرد.