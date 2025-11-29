با نصب دکل جدید و مرتفع همراه اول ، پوشش و بهینه‌سازی شبکه در مگرنات شوشتر تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت : شبکه ارتباطی همراه اول با اجرای عملیات بهینه سازی و با نصب سایت و دکل جدید مخابراتی ۴۸ متری در منطقه روستایی مگرنات شوشتر تقویت و ارتقا یافت.

رحمان فلاحی افزود : در این پروژه، تجهیزات سایت از دکل قدیمی ۳۶ متری مهاری به دکل جدید خودایستا منتقل شد که نقش مهمی در افزایش پایداری و کیفیت شبکه ارتباطی در این منطقه و روستا‌های اطراف و نزدیک دارد و همچنین با جابجایی تجهیزات از Indoor به Outdoor و حذف سیستم‌های سرمایشی، علاوه بر افزایش ایمنی با توجه به فنس‌کشی جدید، مصرف برق سایت نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.

سایت جدید همراه اول در روستای مگرنات از فناوری‌های ۲ G،۳ G و ۴ G پشتیبانی می‌کند و روستا‌های مگرنات یک، مگرنات سه و دیلم از توابع شهرستان شوشتر و همچنین جاده مواصلاتی را تحت پوشش بهتر و پایدارتر قرار می‌دهد.

گفتنی است؛ اجرای این پروژه گامی مهم در بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش رضایت مشترکان همراه اول در این مناطق روستایی به شمار می‌رود.