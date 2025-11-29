پخش زنده
همایش هویت شهری قم؛ از منظر تا معنا با حضور متخصصان برجسته معماری وشهرسازی کشور در قم برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپریت معاونت شهر سازی و معماری شهرداری قم گفت: هدف از برگزاری این رویداد تبیین مؤلفههای هویت شهری قم با تأکید بر نقش منظر شهری در شکلگیری معنا، شخصیت و کیفیت زیستپذیری شهر است.
محمد رمضانی با اشاره به اهمیت انجام مطالعات انجام شده در زمینه هویت شهری قم و یافتههای پژوهشی بهدستآمده، افزود:در این همایش ۴ گروه متحقق و وپژوهشگر تحقیقات ۲ساله خود را در موضوعات حوزه معماری و شهر سازی ارائه دادند.
احمد سعیدنیا بنیانگدار جامعه مهندسی شهری کشورگفت:حفظ بافت تاریخی شهرها با گسترش شهرسازی مدرن باید حفط شود و این از نکاتی است که باید معماران آن توجه کنند و این وظیفه بر عهده شهرداریها ست.
فرامرز پارسی معمار و مرمت کار ملی ادامه داد: هیچ بنای تاریخی با هیچ بهانهای نباید تخریب شود و با امکانات روز معماری جدید میتوان آن را حفظ کرد.