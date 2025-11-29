پخش زنده
بیست وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور مسئولان استانی در مدارس سیستان و بلوچستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رسول صفرزائی مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: هر آنچه در مدرسه میآموزید باید به خانواده و جامعه منتقل شود تا آگاهی عمومی افزایش یابد.
مدیرکل مدیریت بحران استان نیز با اشاره به شعارایمنی مدارس وتابآوری، بر نقش دانشآموزان در کاهش خطرات و حفظ جان خود و خانوادهها تأکید کرد و گفت: این مانور یکی از برنامههای ویژهای است که هر ساله برگزار میشود و توجه خاصی به دانشآموزان دارد.
محبی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان به دلیل پهناوری و تنوع مخاطرات طبیعی نیازمند توجه ویژه است، افزود: زلزله به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن، خطرات بیشتری نسبت به سایر حوادث دارد و تلفات جانی بالاتری برجای میگذارد.
وی تاکید کرد: مدارس باید بهعنوان پایگاههای امن و پناهگاههای مردمی در شرایط بحران مورد توجه قرار گیرند و سازههای آنها مقاومسازی شود.