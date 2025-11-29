پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی امیدیه از واکسیناسیون سه هزار رأس دام سنگین علیه سویه جدید بیماری تب برفکی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود خسروانی اظهار کرد: بهمنظور پیشگیری از شیوع احتمالی سویه جدید بیماری تب برفکی، عملیات واکسیناسیون دامهای سنگین از اواسط آبانماه سال جاری در مناطق حساس و پرخطر شهرستان آغاز شد.
رئیس اداره دامپزشکی امیدیه ادامه داد: این طرح با اولویت در مجتمعهای دامپروری، واحدهای روستایی با تراکم بالا و مناطق مرزی با استانهای همجوار اجرا شده است.
وی عنوان کرد: تا اواسط آذرماه سال جاری، تعداد سه هزار رأس دام سنگین توسط اکیپهای دولتی تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفت و تمامی ۳۳ واحد دامپروری شهرستان، معادل ۱۰۰ درصد جمعیت دام سنگین، واکسینه شدند.
رئیس اداره دامپزشکی امیدیه با اشاره به هدف اجرای این طرح گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی دامها و جلوگیری از خسارات ناشی از سویه جدید بیماری تب برفکی انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه افزود: اجرای این طرح نشاندهنده تعهد دامپزشکی به حفظ سلامت دامها و حمایت از اقتصاد دامداری منطقه است و استمرار چنین برنامههایی نقش مؤثری در تقویت امنیت زیستی، کنترل بیماریها و پایداری تولیدات دامی خواهد داشت.