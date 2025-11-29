به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در نشست خبری که در در باغ جهانی پهلوان‌پور مهریز برگزار شد، گفت: ثبت جشنواره قورمه مهریز در سامانه ملی، نقطه عطفی در توسعه گردشگری غذایی استان است.

سید محمد رستگاری افزود: این جشنواره از ۱۷ آذر به مدت ۶ روز برگزار خواهد شد و می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان ایفا کند.

وی اظهار داشت: این رویداد به پشتوانه همکاری مردم، مسئولان شهرستان و مشارکت اصناف محلی برنامه‌ریزی شده و تلاش می‌کنیم با تداوم و ارتقای سطح اجرایی آن، به یک برند معتبر در سطح ملی تبدیل شود.

حسین عسکرزاده، فرماندار مهریز نیز در این نشست خبری گفت: گردشگری یکی از راهبرد‌های اصلی توسعه مهریز است و جشنواره قورمه، علاوه بر معرفی غذا‌های اصیل محلی، به رونق کسب‌وکار‌ها و ایجاد جریان اقتصادی جدید برای شهرستان کمک خواهد کرد.