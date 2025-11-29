به مناسبت گرامیداشت یاد شهدا برخی از معابر کلان شهر زاهدان به نام شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه نام گذاری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رئیس شورای شهر زاهدان در مراسم نام گذاری معابر به نام شهدا گفت شهدای شاخص دفاع مقدس ۱۲ روزه اسوه و‌اسطوره‌های تاریخی ما هستند و وظیفه ما نام گذاری معابر اصلی به نام‌این شهداست.

محمد رضا کوچکزایی گفت:نام گذاری معابر نام گذاشته شده اگرچه مشکل است ولی به جهت حایگاه والای این شهدا بخشی از معبر بلواررجمهوری بنام شهید حاجی زاده بخشی ازبلواربزرگمهر به نام شهید سردار باقری قسمتی از بلوار دانش به نام شهید سلامی و بخشی از بلوار امام حسین ع به نام شهید طهرانچی نام گذاری شده‌اند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که تا کنون هر مکاتبه‌ای که برای نام گذاری معابر به نام شهدا صورت گرفته پاسخ گرفته است گفت شهدا هویت ما هستند و وظیفه داریم نام و‌یاد‌شهدا را زنده نگهداریم.