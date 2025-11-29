به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،عباس جبر المالکی شنبه در جریان سفر به خوزستان در دیدار با استاندار خوزستان بیان کرد: امروز به استان خوزستان سفر کرده و در کنفرانسی در اتاق بازرگانی اهواز حضور یافتم که امید است این دیدار تکمیل‌کننده بسیاری از روابط تجاری و اقتصادی برادرانه میان ۲ طرف باشد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار این همکاری و دیدار‌ها افزود: در سایه چالش‌های امنیت غذایی که امروزه جهان با آن رو‌به‌رو است، قطعا به یکپارچگی اقتصادی در منطقه و جهان نیاز داریم.

المالکی گفت: امروزه بسیاری از محصولات کشاورزی ما به دلیل خشکسالی و شرایط آب‌وهوایی با کاهش بسیار شدید و قابل توجهی رو‌به‌رو شدند که بر تامین امنیت غذایی تاثیر گذاشته است.

وزیر کشاورزی عراق بیان کرد: به همین دلیل باید با همکاری جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشور‌ها برای تامین نیاز‌های غذا همکاری و یکپارچگی داشته باشیم.

استاندار خوزستان نیز در دیدار با وزیر کشاورزی عراق بر آمادگی کامل استان برای توسعه همکاری‌های مشترک تاکید و خواستار حل چالش‌های زیست‌محیطی شد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده در دیدار با وزیر کشاورزی عراق توضیح داد: در این جلسه در راستای توسعه همکاری‌های ۲ جانبه در حوزه کشاورزی، آمادگی کامل خود را اعلام کردیم تا با تمام ظرفیت، اقداماتی ارزشمند و مشترک که منافع متقابل ۲ کشور را تامین کند، انجام شود.

وی افزود: در این دیدار ضمن معرفی قابلیت‌های کشاورزی استان خوزستان، مسائل زیست‌محیطی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

استاندار خوزستان تاکید کرد: از وزیر کشاورزی عراق درخواست کردیم تا موارد مرتبط با چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از آتش‌سوزی در تالاب هورالعظیم در بخش عراقی و همچنین موضوع ریزگرد‌ها که بخشی از خاستگاه‌های آن در خاک عراق واقع است، را در هیات دولت عراق مطرح کند.

موالی‌زاده بیان کرد: همچنین درخواست داریم تا کشور عراق نسبت به خرید هواپیمای آب‌پاش اقدام کنند تا در صورت کافی نبودن آب ورودی از دجله به هورالعظیم، از هواپیما‌ها به طور مستمر برای کاهش مشکلات استفاده شود.

وزیر کشاورزی امروز شنبه برای حضور در همایشی با موضوع اقتصاد کشاورزی در اتاق بازرگانی اهواز به خوزستان سفر کرد.