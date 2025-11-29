به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این هفته فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی رنگ و بوی تازه‌ای به «نیمکت» بخشید.

در شهر بیدستان طی مراسمی از ۵۲ نفر فعالان و نفرات برتر قرآنی تجلیل شد؛ قرآن کتابی است که راه درست زندگی را نشان می‌دهد و محور این آیین قرار گرفت.

بنیاد بین‌المللی غدیر به مناسبت ایام‌الله میلاد نور، مسابقه ملی داستان‌نویسی با هدف گسترش ادبیات داستانی پیرامون شخصیت امام علی (ع) و آموزه‌های علوی برگزار می‌کند. مهلت ارسال آثار تا پانزدهم آذر اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

آموزش و پرورش نیز از طرح فرهنگی تربیتی «ایرانمون» رونمایی کرد؛ طرحی که با نگاه به نیاز‌های نسل امروز، هویت ایرانی ـ اسلامی و فرهنگ‌پروری را در محور برنامه‌های آموزشی مدارس قرار می‌دهد.

در حوزه کتاب و مطالعه، آموزشگاه غیرانتفاعی آوید بیدستان نمایشگاه کتابی با ۳ هزار جلد در موضوعات مختلف افتتاح کرد. دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از این نمایشگاه بهره‌مند شوند.

در بخش تربیتی و هویتی، دانش‌آموزان منطقه البرز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند تا با فرهنگ ایثار و مقاومت بیشتر آشنا شوند؛

و پایان شیرین نیمکت این هفته، لبخند نیکان پس از تمام کردن تکالیفش بود؛ نمادی از آینده امیدبخشی که مدرسه برای آن تلاش می‌کند، آینده‌ای که روی نیمکت نشسته است.