به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، جانشین اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان گفت: امروز شنبه هشتم آذرماه پیکرمطهر شهید گمنام ۳۲ ساله محل شرکت گاز استان تشییع و تدفین شد.

سرهنگ علی اکوان بیان کرد: از روز پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه سال جاری استان سیستان و بلوچستان میزبان چهار شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس بود که پیکرمطهر سه شهید، طی روز‌های گذشته در شهرستان‌های خاش، ایرانشهر و چابهار تشییع و تدفین شدند، و امروز نیز آخرین شهید گمنام این کاروان در شرکت گاز استان تدفین شد.

گفتنی است، این شهید والامقام ۳۲ ساله بوده و عملیات بدر، در شرق دجله به شهادت رسیده است.