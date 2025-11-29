پخش زنده
پنج نمایشگاه تخصصی حوزه صنعت آذرماه امسال در شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان فارس گفت: پنج نمایشگاه تخصصی «صنعت»، «متالورژی»، «ابزارآلات»، «صنعت چوب» و «صنعت برق» آذرماه در شیراز برگزار خواهد شد.
محسن نهاوندی افزود: این رویداد میتواند پیوندی موثر میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان تجاری داخلی و خارجی برقرار کند.
وی بیان کرد: این نمایشگاه با هدف تقویت زنجیره تامین و توسعه صادرات غیرنفتی جنوب کشور طراحی شده است و رسالت ما ایجاد یک اکوسیستم تعاملی است که در آن، نوآوریهای فناورانه و دستاوردهای تولیدی منطقه به نمایش گذاشته شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس با اشاره به مزایای برگزاری همزمان نمایشگاهها بیان کرد: برگزاری این پنج نمایشگاه تخصصی بهصورت همزمان، موجب همافزایی میان رشتههای مختلف صنعت میشود. وقتی فعالان حوزه صنعت، برق، ابزارآلات، چوب و متالورژی در کنار هم قرار میگیرند، فرصت بینظیری برای تبادل دانش فنی، فناوریهای نو و ایجاد ارتباطات تجاری مستقیم فراهم میگردد.
پنج نمایشگاه تخصصی «صنعت»، «متالورژی»، «ابزارآلات»، «صنعت چوب» و «صنعت برق» در تاریخ ۱۸ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴، در شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس برگزار میشود.