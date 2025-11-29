قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور بر ضرورت قرار دادن نماز در صدر اولویت‌ها تاکید کرد و گفت: مهمترین رکن در حکمرانی اسلامی، اهتمام در اقامه نماز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیداحمد زرهانی در نشست شورای نماز دزفول بیان کرد: همه مدیران از استاندار تا امام جمعه باید به این امر مهم توجه داشته باشند و نماز را در صدر اولویت‌ها قرار دهند.

وی افزود: انتظار می‌رود با وجود مسوولان انقلابی و مومن در دزفول، این شهرستان در اقامه نماز پیشتاز باشد و همزمان با شنیدن صدای اذان کار تعطیل و همه رهسپار نماز شوند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: امروز طیفی از نسل نو تمایلی به اقامه نماز ندارند و در تحقیقی که انجام شده افرادی که به علت جرایم سنگین در زندان به سر می‌برند اهل اقامه نماز نبوده‌اند.

وی ادامه داد: بعد از اغتشاشات ۱۴۰۱ نیز ۴۰۰ دانش آموز دستگیر شدند که حتی یک نفر از آنها اهل اقامه نماز نبود و فقط خانواده ۱۰ درصد این دانش‌آموزان اهل نماز بودند.

زرهانی تاکید کرد: باید از خانواده و مدارس برای ترویج فرهنگ نماز شروع کرد؛ باید روی معرفت‌افزایی و دانش‌افزایی خانواده‌ها تمرکز شود.

وی افزود: حدود ۱۰۰ عالم از قم معارف نماز را به صورت تخصصی تدریس می‌کنند که انتظار می‌رود دوره‌های آموزشی برای کارکنان دولت، خانواده‌ها، امامان جماعت و دستگاه‌های اجرایی برگزار شود.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور خاطرنشان کرد:در پیام امسال رهبر معظم انقلاب در اجلاسیه نماز، نهادها، دستگاه‌های تبلیغ دین و عموم مومنان به استفاده از ابزار‌های نو مورد تاکید قرار گرفتند، زیرا امروز ممکن است تکلم و وعظ برای نوجوانان و جوانان راهکار نباشد.

وی ادامه داد: باید متخصصان جوان را جمع کنیم تا در آموزش و پرورش و ادارات وارد چرخه تولید نرم افزار شوند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور گفت: باید اندیشه را با نرم افزار ساخت و معارف دین را منتقل کرد البته اپلیکیشن نماز توسط آموزش و پرورش در حال تولید است و بخش زیادی از معارف نماز در برنامه شاد ارائه می‌شود ولی این اقدامات برای پرکردن خلا‌های موجود کافی نیست.

وی با بیان اینکه همه مدیران باید در این خصوص برنامه داشته باشند، افزود: در سطح ملی، راهبرد اقامه نماز و سند اقامه نماز از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۲۰ موجود بوده و مشخص است دستگاه‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند؛ اگر نگاه راهبردی داشته باشیم، می‌توانیم تحول ایجاد کنیم.

زرهانی با تاکید بر لزوم آشنا کردن مسل جوان با نماز بیان کرد: مدارس و دانشگاه فرهنگیان از نهاد‌هایی هستند که می‌توانند نقش مهمی در این خصوص داشته باشند.

وی افزود: قرار است علمای هر شهر را برای آموزش نماز و پاسخگویی به شبهه‌ها آماده کنیم، زیرا جوانان و نوجوانان در معرض دریافت اطلاعات منحرف و دردسرساز هستند که نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر لزوم غنی سازی فکر افراد گفت: باید صدای اذان در پارک‌های سطح شهر پخش و نماز اقامه شود.

امام جمعه دزفول نیز در این نشست گفت: فریضه نماز در اغلب ادارات و حدود ۷۰ مدرسه شهرستان دزفول اقامه می‌شود.

حجت الاسلام مسعود بهرام‌پور افزود: طرح تربیتی امین نیز از طرف حوزه در آموزش و پرورش اجرا می‌شود ولی با توجه به اینکه عمده مدارس ۲ شیفت هستند و زمان اذان در این فصل سال با تردد دانش آموزان همراه است، این امر برای اقامه نماز آسیب‌ها و مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی بر ضرورت برگزاری نهضت اقامه نماز در دانشگاه‌ها تاکید و اظهار کرد: به علت همزمانی اذان و ساعت کلاس‌ها، امکان اقامه نماز جماعت در دانشگاه نیست و با وجود پیگیری‌های انجام شده موفق نشدیم زمان کلاس‌ها را تغییر دهیم؛ انتظار می‌رود این موضوع از تهران پیگیری شود.

امام جمعه دزفول اقامه نماز را مهمترین رکن تمدن سازی دانست و گفت: شرط نهادینه‌کردن این رکن تمدن ساز این است که دستگاه‌ها خود را به اقامه نماز مکلف بدانند و هنگام اقامه نماز، فعالیت‌ها را متوقف کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز این دستور را صادر کرده است تا مدیران در موقع نماز در کنار پرسنل به اقامه نماز بپردازند.

در این نشست مقرر شد زمینی در مجاورت دفتر امام جمعه دزفول برای ستاد اقامه نماز اختصاص یابد.