هر دانشآموز باید یک مدیر بحران باشد
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، گفت: آموزشهای تخصصی بحران باید از مدرسه آغاز شود و هر دانشآموز بتواند در شرایط اضطراری همچون یک مدیر بحران آگاه و آماده رفتار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مهدی مهرور با اشاره به نقش حیاتی آموزشهای پیشگیرانه در کاهش خسارات بحرانها گفت: هر دانشآموز باید به یک مدیر بحران بدل شود، دانشآموزان باید دورههای آموزشی هلالاحمر، مدیریت بحران و مهارتهای امدادی را فرا بگیرند تا در حوادث بتوانند رفتار مثبت و کاربردی داشته باشند.
فرماندار ویژه کرج به ضرورت ایمنی مدارس اشاره کرد و گفت: تمام مدارس باید از نظر سازهای و ایمنی مورد رسیدگی مستمر قرار گیرند.
وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی نیز موظف است با دقت بر رعایت استانداردهای ایمنی نظارت کند تا کوچکترین ضعف در بنا یا تاسیسات آموزشی باقی نماند.
مهرور تأکید کرد: هر مدرسه باید به یک کانون فعال مدیریت بحران تبدیل شود تا در شرایط اضطراری نقش محوری ایفا کند.
او با اشاره به طرح نهضت مدرسهسازی بیان کرد: مدارسی که در قالب این نهضت ساخته میشوند، مصداق مدرسه ایمن و پایدار هستند.
به گفته وی، «مدرسه ایمن، جامعه تابآور» پایه شکلگیری نسلی آماده برای مواجهه با بحرانها است.
مهرور بر لزوم استفاده از دانش روز، فناوری و ابزارهای نوین در مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: برای غلبه بر بحرانهای طبیعی و انسانی، باید بر محور تکنولوژی و دانش حرکت کنیم و تربیت دانشآموزان آگاه و توانمند، نخستین گام این مسیر است.