به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ‌نودهی با بیان اینکه در سال جاری بالغ بر یک میلیون و ۳۷۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی چه در ایام اربعین چه در سایر ایام چاپ و طبق درخواست‌های مردم ارسال کردیم، گفت: بالغ بر یک میلیون و ۲۷۰ هزار جلد از این گذرنامه‌ها و درخواست‌ها در بستر غیر حضوری پلیس تدوین کرد.

وی به برنامه کاربردی «پلیس من» اشاره کرد و افزود: «سامانه سخا» و درگاه پلیس «دات آی» نیز وجود دارد که افراد می‌توانند درخواست‌های خود را ثبت کنند. حدود ۹۰ درصد افراد امسال اقبال داشتند و پلیس نیز خود را موظف دانست اعتمادی که به صورت غیرحضوری به پلیس داشتند را لبیک گوید و خدمات را در کوتاهترین زمان ممکن به مردم ارائه دهیم.

نودهی با بیان اینکه در اپلیکیشن «پلیس من» دو بخش گذرنامه عادی و زیارتی وجود دارد، ادامه داد: متقاضیان با اسکن مدارک می‌توانند مدارک را بارگذاری کنند، اما، چون برای برخی از افراد مشکل است دفاتر پلیس + ۱۰ آماده ارائه خدمات است.

وی اظهار کرد: بحث اصلی در حوزه گذرنامه زیارتی حجم زیاد در بازه کم است. هرچند به مردم اعلام کردیم که دریافت گذرنامه زیارتی به ایام محرم و صفر موکول نکنند، اما با توجه به شور و حال اربعین باعث می‌شود در بازه ۲۰ روزه بیش از یک میلیون جلد گذرنامه درخواست داشته باشیم.