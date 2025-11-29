به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، پیکر پاک ومطهر شهید متین باهورزهی از شهدای امنیت هنگ مرزی سراوان با حضور مردم انقلابی ومومن و ولایت مدار شهرستان سیب وسوران تشیع شد.

این شهیدوالامقام در ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در منطقه اسفندک توسط معاندیدن نظام وانقلاب مجروح شده وبه بیمارستان در سراوان انتقال پیدا می‌کند وبرای ادامه روند درمان به مشهد اعزام میشود علیرغم تلاش کادر درمانی براثر شدت جراحات سرانجام در پنجم آذر ماه به شهادت رسید.