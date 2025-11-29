استاندار اصفهان بر لزوم تمرکز مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداران بر انتخابات پیش رو و حل مسائل معیشتی مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان، در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر اینکه از مهم‌ترین موضوعات، انتخابات آینده شوراهاست، گفت: از همین امروز خیزش بازم است و مشارکت گسترده، امنیت، سلامت و رقابت واقعی، چهار اصل اساسی ماست.

مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه هر فرمانداری در شهرستان خود فضای رقابتی سالم و پویا ایجاد کند، افزود: اگر در استانی مشارکت پایین باشد، آن انتخابات موفق نبوده است.

وی، موضوع مهم دیگر استان را وضعیت معیشت مردم دانست و ادامه داد: زیر پوست شهر مشکلات معیشتی عمیقی وجود دارد.

جمالی نژاد با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار روزانه و هفتگی باشد، گفت: اگر آسیب معیشتی مردم جدی گرفته نشود، مشکلات بزرگ‌تری پیش رو است.

استاندار در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه استان اصفهان جزء استان‌های برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت است، تصریح کرد: جوانی جمعیت فقط مسکن و تسهیلات نیست و فرهنگ‌سازی و همکاری همه دستگاه‌ها لازم است.

وی بر لزوم تکریم و پاسخگویی به مردم تاکید کرد و ادامه داد: نیاز است مدیران با رفتن به مساجد، حسینیه‌ها، مدارس و روستاها ، رو در رو با مردم صحبت کرده و اگر خطایی شده، عذرخواهی کنند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در استان دچار بحران های متفاوتی هستیم،افزود: ناترازی آب، برق ،گاز، آلودگی هوا، خشکسالی شدید و آسیب‌های اجتماعی از جمله این بحران هاست که تعطیلی شهر راه‌حل نیست و لازم است اصولی کار شود.