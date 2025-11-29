به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: مقدار ۴۵ هزار و ۳۶۸ قلم انواع دارو‌های غیرمجاز سقط جنین و سایر دارو‌های غیرمجاز قاچاق در بوکان کشف و ضبط شده است.

ناصر عتباتی افزود: با هماهنگی‌های تخصصی و فنی بین دادگستری و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان بوکان مبنی بر فعالیت غیر مجاز شخصی با هویت معلوم در زمینه ارائه خدمات پزشکی دستورات لازم قضایی صادر و در بازرسی انجام شده از محل، مقدار۴۵ هزار و ۳۶۸ قلم انواع دارو‌های غیرمجاز سقط جنین و دارو‌های غیرمجاز قاچاق کشف شد که دارو‌های مکشوفه به صورت غیرقانونی برای عرضه خارج از شبکه در اختیار متهم بوده است.

عتباتی اظهارکرد: دارو‌های مکشوفه با هماهنگی معاونت غذا و داروی استان به محل مرکز بهداشت بوکان انتقال یافت و در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و با قرار قانونی بازپرس رسیدگی کننده روانه زندان شد.

عتباتی تصریح کرد: امنیت جانی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و به هیچ وجه اجازه اخلال در نظام سلامت جامعه را به افراد سودجو نخواهیم داد و با آنها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.