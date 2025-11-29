به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه زمان شناسی در تصمیم گیری‌ها به اندازه تصمیم درست مهم است گفت: اگر ندانیم در چه موقعیتی هستیم و چگونه باید تصمیم بگیریم، بدون تردید با ضرر روبه‌رو خواهیم شد.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در نشست شورای اداری استان مرکزی در استانداری مرکزی در اراک افزود: تصمیمات دقیق، خردمندانه و آگاهانه، همیشه زمینه ساز رشد و توسعه است و می‌تواند چالش‌ها را به فرصت تبدیل کند.

امام جمعه اراک، با اشاره به دغدغه‌های حوزه دامداری و کشاورزی گفت: دامداری و کشاورزی از مهم‌ترین محور‌های امنیت غذایی است و تصمیم‌ها باید به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب و بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

جلب رضایت مردم مهمترین وظیفه مدیران و کارمندان دولت در استان است و باید ساز و کار این امر فراهم شود و باید احترام مردم را داشت و تلاش شود مشکلات آنان حل شود.

استاندار مرکزی با بیان این مطلب در نشست شورای اداری افزود: حرکت در مسیر بهینه سازی انرژی همانطور که مردم رعایت می‌کنند مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز باید در راس امور خود قرار دهند.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند افزود: نعطیلی پنج شنبه‌ها به همین منظور صورت گرفته و چنین نباشد که تلاش‌ها با کم توجهی‌ها هدر برود.

وی در ادامه با تبریک هفته بسیج گفت: استان مرکزی همچنان از استان‌های پیشتاز در تولید برق خورشیدی است و باید توجه داشت برخی اقدامات با همت جهادی و بسیجی وار انجام شدنی است و تنها نباید به اعتبار و ردیف‌های مالی تکیه کرد چنانکه در زمینه ترمیم راه‌ها و جاده‌های استان با وجود کمبود مالی، اما وجود نگاه بسیجی گونه اکنون بسیاری از جاده‌های استان در مسیر اصلاح قرار گرفتند و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

محمد بیات رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی هم در این نشست با بیان اینکه هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام میان مدیران استان و شهرستان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی ضروری است گفت: اجرای طرح اقتصاد منطقه‌ای در کشور به استان مرکزی واگذار شده و انتظار می‌رود این اقدام زمینه‌ساز رشد اقتصادی و انسجام بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان باشد؛ تصمیمی که می‌تواند آثار مثبت و قابل توجهی در توسعه اقتصادی استان مرکزی داشته باشد.