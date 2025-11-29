به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در یادواره شهدای وحدت‌آباد بخش ماژین از توابع شهرستان دره‌شهر که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد؛ مردم و مسئولان، یاد و نام شهید سیروس خنجری و سینا ستاروند را یادآوری کردند.

سخنرانان مراسم با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی این شهدا، بر تداوم راه آنان و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند.

سیروس خنجری‌فرد ۳۱ ساله؛ از شهدای مدافع وطن است که در شرارت اخیر رژیم صهیونیستی به قرارگاه هوافضای سپاه کرمانشاه، بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه ۱۴٠۴ به فیض شهادت نائل آمد.

همچنین شهید سینا ستاروند؛ ۲۲ ساله و از نظامیان هنگ مرزی بانه که شامگاه دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴، طی یک درگیری مسلحانه در مناطق مرزی شهرستان بانه به شهادت رسید.

بخش ماژین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون۳۶ شهید والامقام را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.