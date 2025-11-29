افتتاح نمازخانه دبستان شهید شاهرخ رحمانی تاکستان
نمازخانه دبستان شهید شاهرخ رحمانی تاکستان با ۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، به منظور افزایش افزایش فضاهای پرورشی و ایجاد محیطی استاندارد برای اقامه نماز و فعالیتهای فرهنگی، نمازخانه دبستان شهید شاهرخ رحمانی تاکستان افتتاح شد.
این نمازخانه با مساحت ۱۵۴ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال ساخته شده است.
سهم استان قزوین در نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی ۱۱۳ طرح است که ۱۸ طرح آن در شهرستان تاکستان ساخته میشود.