به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: محلات هدف بازآفرینی شهری بدون شبکه فاضلاب درشهر‌های ارومیه، خوی، مهاباد، پیرانشهر، سردشت و قره‌ضیاالدین شناسایی شدند.

پیمان آرامون افزود: توسعه شبکه فاضلاب و ایجاد زیرساخت‌های پایدار درمحلات هدف بازآفرینی شهری، گامی اساسی در ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

آرامون اظهارکرد: این طرح در محلات اسلام‌آباد، جلوچاپان، جمشیدآباد، بیگ جوان، گرده سور، ماراغان، پشت تپ و انتهای خیابان حقیقی ازمحلات هدف بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی اجرایی می‌شود.

وی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری، توجه به ارتقای سطح بهداشت عمومی در محلات هدف، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسعه شهری مورد تأکید قرار گرفته است.

آرامون افزود: توسعه زیرساخت‌های پایدار درکنار بازآفرینی کالبدی محلات، به تقویت هویت شهری و ایجاد محیطی سالم و ایمن برای ساکنان منجر خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: این اقدامات بخشی از برنامه جامع بازآفرینی شهری است که با هدف ایجاد عدالت اجتماعی، ارتقای خدمات عمومی و افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه شهری دنبال می‌شود.