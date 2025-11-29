به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رونمایی از پوستر بخش دانشجویی این جشنواره همزمان با گردهمایی روسای واحد‌های سازمانی جهاد دانشگاهی کشور انجام گرفت.

مدیر عامل بنیاد بین‌المللی و فرهنگی و هنری امام رضا (ع) در این گردهمایی که در مجتمع آموزشی دکتر شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، گفت: بخش دانشگاهی جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) توسط جهاد دانشگاهی اجرا می‌شود.

فرشید فلاح لاله‌زاری ادامه داد: در این راستا دکتر علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی کشور با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری بخش دانشگاهی بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) منصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه بنیاد بین‌المللی و فرهنگی و هنری امام رضا (ع) یک نهاد بین بخشی است و به صورت هیات امنایی اداره می‌شود، بیان کرد: استانداری خراسان‌رضوی، آستان قدس رضوی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و چند دستگاه دیگر موثر فرهنگی کشور، از اعضای هیات امنای این بنیاد هستند.

مدیر عامل بنیاد بین‌المللی و فرهنگی و هنری امام رضا (ع) گفت: بیست و دومین دوره جشنواره‌های فرهنگی هنری امام رضا (ع) امسال در حال برگزاری است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی به واسطه این بنیاد با هم توافق کردند که بخش دانشجویی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) توسط جهاد دانشگاهی پیگیری و اداره شود.

فلاح لاله‌زاری افزود: برای اینکه امسال نام و یاد امام رضا (ع) به واسطه این جشنواره در اقصی نقاط کشور و همه دانشگاه‌ها طنین‌انداز شود، تعاملات بسیار مفید و موثری صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد بخش دانشگاهی جشنواره توسط این سازمان در همه نقاط کشور پیگیری شود و در ادامه از مسئولان جهاد دانشگاهی درخواست کرد که همکاری و تعامل کامل با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها داشته باشند.