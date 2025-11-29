پخش زنده
آینده اقتصادی خراسان جنوبی از مسیر شرکتهای دانشبنیان و فناوری عبور میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست با فعالان پارک علم و فناوری استان، فناوری را «نقش حیاتی و کلیدی توسعه استان» عنوان کرد و گفت: شرکتهای دانشبنیان موتور محرک رشد اقتصادی هستند و خراسان جنوبی به دلیل دانشگاهیبودن و تعداد بالای فارغالتحصیلان، بیش از هر زمان به این شرکتها نیاز دارد.
هاشمی با اشاره به فعالیت ۲۴۸ شرکت فناور و دانشبنیان در استان افزود: امروز بیش از ۱۶۰۰ نفر در این شرکتها مشغول هستند؛ یعنی ۱۶۰۰ خانوار که از مسیر اقتصاد دانشبنیان به آرامش رسیدهاند و این برای ما بسیار ارزشمند است.
وی با ابراز خرسندی از رشد اقتصادی این مجموعهها گفت: شرکتها ۱.۸ همت رشد فروش داشتهاند و بیش از ۵.۷ میلیون دلار صادرات انجام شده که اقدامی بسیار مبارک است.
استاندار با بیان اینکه طی ۹ سال گذشته تنها ۱۱ میلیارد تومان به شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته، افزود: این رقم برای استانی دانشگاهی واقعاً کم است. تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری در اولویت ماست و باید با جدیت دنبال شود.
هاشمی با اشاره به عملکرد یک سال اخیر گفت: سرمایه صندوق نوآوری از ۳ میلیارد به ۴۲ میلیارد تومان رسیده، یعنی ۱۴ برابر و مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۴.۲ میلیارد تومان افزایش یافته که نشاندهنده توجه جدی دولت به اقتصاد دانشبنیان است.
وی افزود: در تبصره ۱۸، صد درصد پرداخت انجام شده و همیشه دو موضوع تسهیلات برای جامعه روستایی و تسهیلات برای شرکتهای دانشبنیان تاکید دارم.
استاندار گفت: تا آبانماه ۳۱ رویداد فناورانه برگزار شده و پیشبینی میکنیم تا پایان سال به بیش از ۵۰ رویداد برسیم.
هاشمی با تاکید بر اینکه ما خود را موظف به حمایت از شرکتهای دانشبنیان میدانیم گفت: آمادگی داریم جلسات ماهانه با حضور مدیران دستگاهها برای رفع مشکلات شرکتها برگزار کنیم.
وی با اشاره به سیاست خرید بومی افزود: همه دستگاههای دولتی موظف شدهاند محصولات استان را تهیه کنند.
استاندار همچنین گفت: در حوزه تعاونیها، ۱۷ شرکت تعاونی نیروگاه خورشیدی فعال شدهاند. یک نیروگاه یک مگاواتی ماهانه حدود یک میلیارد تومان درآمد دارد و بعد از دو سال اقساطش تسویه میشود؛ بدون آب، بدون نهاده دامی و بدون تلفات، این فرصت طلایی برای خانوادههاست.
هاشمی با اشاره به خروج مواد معدنی از استان بدون فرآوری گفت: بهترین سنگها و بنتونیت خام از استان خارج میشود که این هم زیرساختها را تخریب میکند و هم ارزش افزوده را از استان میگیرد.