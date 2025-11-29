پخش زنده
برنامه عملیاتی فن بازار، راهبردهای استان یزد برای توسعه فن بازار و سهم آن در اقتصاد را ترسیم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست شورای راهبری فن بازار استان همچنین درباره جذب سرمایه گذار برای توسعه فن بازار، شناسایی ظرفیتها و ایجاد بانک اطلاعات بحث و تبادل نظر شد.
دیگر دستور کار این نشست، برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار استان بود که قرار است هجدهم تا بیست و یکم آذرماه و با حضور فعالان و دست اندرکاران شرکتهای دانش بنیان و فن بازار در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی یزد برگزار شود.
محمدرضا بابایی استاندار یزد با اشاره به ظرفیتهای استان یزد در حوزه فن بازار گفت: نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار باید به عنوان ویترین استان در این حوزه به بهترین شکل ممکن برگزار شود.