به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس گفت: مأموران انتظامی استان با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در محور‌های مواصلاتی، ۳۱۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین را توقیف و مقادیر زیادی انواع کالای فاقد مجوز را کشف کردند.

وی با بیان اینکه بنا به اظهار نظر کارشناسان، ارزش کالا‌های کشف شده، هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این خصوص ۱۲۷ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۵۴۹ فقره انواع سرقت

سردار ملکی ادامه داد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو، منزل، موبایل قاپی، خودرو و موتورسیکلت در استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او گفت: با انجام اقدامات شبانه روزی و رصد اطلاعاتی، ماموران انتظامی این استان موفق به شناسایی و مخفیگاه سارقان شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص ۱۹۴ نفر سارق دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات انجام شده به ۵۴۹ فقره انواع سرقت اعتراف و سپس روانه دادسرا شدند.

کشف ۴۱۱ کیلوگرم مواد مخدر

سردار ملکی بیان کرد: با توجه به تأکیدات فرمانده کل انتظامی کشور، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با همکاری سایر عوامل انتظامی نسبت به اجرای طرح تشدید برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در ۴۸ ساعت گذشته اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه در نتیجه اجرای این طرح، ۲۵۱ نفر خرده فروش، ۹ نفر قاچاقچی و ۷۶۷ نفر معتاد متجاهر دستگیر و جمع آوری شدند، گفت: در این خصوص ۴۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر از افراد دستگیر شده نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در این طرح ۲ هزار و ۷۷۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز برای طرد از کشور دستگیر شدند، گفت: دستگیری ۵۰ نفر اراذل و اوباش با سابقه و نوظهور و توقیف پنج هزار و ۷۹ دستگاه انواع خودرو با رفتار‌های هنجارشکنانه و دارای چراغ‌های هدلایت و زنون از دیگر نتایج این طرح بود.