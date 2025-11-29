معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکید رئیس جمهور و پیگیری وزیر صمت، صنایع صادرات محور بخصوص شرکت‌های فولادی شامل محدودیت‌های گاز در آذرماه نخواهند شد.

به گزارش تحریریه صنعت خ برگزاری صدا و سیما ، معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های انرژی آذرماه سال جاری در جلسه‌ی کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور و وزیران مربوط، مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.

آقای سعید شجاعی افزود: رئیس جمهور تاکید فراوانی به پایداری تولید و صادرات دارد و در این خصوص در راستای حمایت از صنایع صادراتی به وزاری مربوطه دستورات لازم را صادر کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: مطابق با قانون و دستورات رئیس‌جمهور، صنایع نباید در اولویت محدودیت‌ها قرار بگیرد.

آقای سعید شجاعی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پشتیبانی از تولید و تجارت کشور همه توان خود را به کار می‌گیرد.