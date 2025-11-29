به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، دانشگاه پیام نور مریم بستان‌پیرا، سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان کرمان، از آمادگی کامل این دانشگاه برای میزبانی زائران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ایام سالگرد خبر داد و گفت:با افتخار در دانشگاه پیام نور امسال نیز میزبان زائرین شهید سلیمانی در دیار کریمان خواهیم بود.

وی با اشاره به سابقه چندساله دانشگاه پیام‌نور در میزبانی از زائران ادامه داد:دانشگاه پیام‌نور کرمان با تمام توان در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم است و همانند سال‌های گذشته با روحیه جهادی آماده خدمت‌رسانی به عاشقان حاج قاسم هستیم. پیش‌بینی ما این است که میزان استقبال و مراجعه زائران امسال بیش از سال‌های قبل خواهد بود.

بستان‌پیرا با تشریح امکانات و ظرفیت دانشگاه برای اسکان و پذیرایی از زائران افزود:دانشگاه پیام‌نور ظرفیت پذیرایی و اسکان روزانه یک‌هزار نفر از زائران را دارد. سلف دانشگاه همراه با طبخ غذا و کلاس‌ها به‌طور کامل برای این امر تجهیز می‌شود و در صورت نیاز، پردیس شماره یک دانشگاه نیز در ایام سالگرد در اختیار زائرین قرار خواهد گرفت.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور تأکید کرد:میزبانی از زائران شهید سلیمانی افتخاری است که دانشگاه پیام‌نور با همت همکاران، تلاش می‌کند در شأن نام و مکتب حاج قاسم انجام شود.