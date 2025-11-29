به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف هم رفتند.

اردکانی‌ها با کسب سه پیروزی متوالی به این میدان گام گذاشته و امیدوار بودند که بتوانند روند درخشان خود را ادامه دهند.

سعید اخباری در این دیدار از ترکیب ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، علی طاهران، سگوندو پورتوکاررو، محمدحسین خسروی، رضا میرزایی، رضا محمودآبادی، هادی حبیبی‌نژاد، ماریو نیکولاس اوتازو و رنی سیمیسترا استفاده کرده بود.

نیمه اول این دیدار با وجود موقعیت‌هایی که هر دو تیم داشتند، هیچ گلی به همراه نداشت تا دو تیم با تساوی راهی رختکن شوند.

نیمه دوم بر خلاف نیمه اول چهار گل به همراه داشت. دوماگوی دروژدک در دقیقه ۴۷ توانست گل اول را برای تراکتور به ثمر برساند.

این بازیکن چهار دقیقه بعد موفق به گلزنی مجدد شد تا خود و تراکتور را دو گله کند.

۶ دقیقه بعد یعنی در دقیقه ۵۷ بود که هادی حبیبی نژاد از روی نقطه پنالتی، گل اول چادرملو را وارد دروازه تیم میزبان کند.

در لحظات پایانی این دیدار هم بازبینی تصاویر ویدیویی از سوی داور به اعلام پنالتی به سود تراکتور منجر شد تا گل سوم این تیم هم در دقیقه ۹۷ به ثمر برسد.

سرانجام این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود تراکتور پایان یافت تا نوار پیروزی های چادرملوی اردکان پاره شود.