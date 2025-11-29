سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: دولت با ابلاغ شیوه‌نامه جدید تأسیس و فعالیت «آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی» توسط بخش خصوصی، برای نخستین بار موتور واقعی اقتصاد خصوصی را برای جذب سرمایه خارجی روشن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، دولت با یک اقدام عملی زمینه را برای ورود حرفه ای تر سرمایه گذاران خارجی به کشور فراهم کرد. بر اساس شیوه نامه جدید بخش خصوصی میتواند مجوز تأسیس «آژانس جذب سرمایه گذاری خارجی را دریافت کند. این آژانس ها به عنوان بازیگران حرفه ای فضای سرمایه گذاری کشور نقش مشاور تسهیل گر و پشتیبان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران را ایفا خواهند نمود. دکتر مهدی حیدری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سرپرست سازمان سرمایه گذاری، جزئیات این طرح کلیدی را تشریح کرد.

هدف اصلی از تدوین و ابلاغ این شیوه نامه چیست؟

هدف اصلی ما ایجاد یک شبکه حرفه ای و تخصصی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است. قانون گذار در ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها سازمان سرمایه گذاری را مکلف کرد که چارچوبی برای شکل گیری آژانسهای جذب سرمایه گذاری» ترسیم کند.

این شیوه نامه در واقع تکمیل کننده پیش نیازهای لازم برای تبیین نحوه شکل گیری آژانس ها و استانداردهای تأسیس فعالیت نظارت و پاسخگویی آنهاست.

در واقع ما با این باور که بخش خصوصی کشور از این میزان از بلوغ و بالندگی برخوردار است که بتواند در شناسایی و معرفی ظرفیتهای اقتصاد ایران و تبدیل آنها به فرصتهای قابل مذاکره و انجام تعاملات بین المللی منتهی به جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی پیشاپیش دولت حرکت نماید. میخواهیم شرایط را برای انجام هر چه بهتر این اقدامات در بستر بدنه واقعی اقتصادی کشور فراهم نمائیم.

نقش این آژانس ها در اکوسیستم سرمایه گذاری کشور چیست؟

در دنیا جذب سرمایه گذاری یک کار کاملاً حرفه ای رقابتی و تخصصی است. کشورها از ظرفیت شرکتهای مشاور سرمایه گذاری استفاده می کنند.

در ایران نیز این آژانس ها سه نقش کلیدی خواهند داشت.

ترویج و تصویرسازی سرمایه گذاری خارجی در ایران تولید محتوا، معرفی فرصتها حضور در رویدادهای جهانی بازاریابی هدفمند؛ مشاوره و خدمات به سرمایه گذاران خارجی از مرحله آشنایی با پروژه تا ثبت شرکت اخذ مجوز، هماهنگی با دستگاهها و شروع عملیات اجرایی

پشتیبانی پس از ورود سرمایه حل مشکلات پیگیری مجوزها گزارش دهی و همراهی در توسعه سرمایه گذاری این مدل باعث چابکی تخصصی شدن و توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه جذب سرمایه گذاری می شود.

البته ما انتظار داریم آژانسها در کنار خدماتی که به آژانسها ارائه می نمایند به عنوان مشاورینی امین و حرفه ای در بهبود و تسهیل فضای سرمایه گذاری و شناسایی چالشها و پیشنهاد راهکار در خصوص آنها عمل نمایند.

به صورت کلی چه الزاماتی برای دریافت مجوز آژانس جذب سرمایه گذاری وجود دارد؟

فضای اقتصادی و ظرفیتهای موجود در کشور و همچنین قابلیتهای شناخته شده ای که در بخش خصوصی وجود دارد ایجاب می نماید نهادهایی معتبر حرفه ای و قابل اتکا در تعاملات بین المللی و تخصصی با ذی نفعان جدید به منظور روان سازی جریان اطلاعات و معرفی قابلیت های موجود شکل بگیرد. به همین دلیل معیارهای عینی مبتنی بر توانمندیهای مورد انتظار مانند حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه نقدی توان تحلیل مطالعات امکان سنجی تولید محتوا به سه زبان و مدیران با تجربه و فاقد هر گونه سوء سابقه مالی در نظر گرفته ایم.

این دقت نظر در تعیین شرایط برای این است که اعتماد سرمایه گذار خارجی و سرمایه پذیر داخلی به درستی شکل بگیرد و بازار تا حد ممکن از فعالیتهای غیر حرفه ای مصون بماند.

فرآیند صدور مجوز چگونه است؟

مجوز تأسیس پس از بررسی مدارک در دبیرخانه و هیأت تشخیص صادر میشود و ۶ ماه اعتبار دارد. برای دریافت مجوز فعالیت آژانس باید سرمایه دفتر مناسب اساسنامه اصلاح شده و زیر ساخت های تحلیل پروژه و تولید محتوا را فراهم کند پس از ارزیابی مجوز فعالیت دو ساله صادر میشود.

از متقاضیان محترم درخواست میکنم علاوه بر این شیوه نامه دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت آژانس های جذب سرمایه گذاری که در اردیبهشت ماه سال جاری توسط سرپرست محترم وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد را نیز با دقت مطالعه نمایند.

سازوکار نظارتی بر عملکرد آژانس ها چگونه است؟

در این شیوه نامه تلاش گردیده لایه های نظارتی چندلایه و جدی و در عین حال بهینه برای نظارت بر عملکرد آژانسها تعریف شود که شامل ارزیابی های دوره ای و گزارش دهی مستمر، بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده بازدیدهای میدانی و استعلامهای موردی می باشد و در صورت بروز تخلف، هیأت تشخیص مرجع ارزیابی تخلفات و ارائه پیشنهاد درباره تمدید، تعلیق، تذکر یا لغو مجوز آژانس به رئیس سازمان میباشد.

ارزیابی های صورت گرفته یکی از مهمترین معیارها برای تمدید مجوز فعالیت آژانس ها میباشد. این سازوکار باعث میشود کیفیت خدمات و حرفه ای بودن عملکرد آژانسها تضمین شود.

سرمایه گذاران خارجی چه خدماتی دریافت می‌کنند؟

سرمایه گذار خارجی زمانی وارد یک کشور میشود که سه سؤال او پاسخ روشن داشته باشد: «چه پروژه هایی آماده و قابل اعتماد است؟/ فرآیند اداری چطور پیش میرود و چه کسی همراهی میکند؟/ در صورت بروز مشکل چه نهادی پاسخگوست؟» آژانس ها دقیقاً برای پاسخ به این سه سؤال طراحی شده اند.

آنها باید:

فرصت ها را تحلیل کنند؛

بسته های سرمایه گذاری حرفه ای ارائه دهند؛

پیگیریهای اداری و حقوقی را انجام دهند

و در تمام مراحل کنار سرمایه گذار باشند.

در واقع ما یک نقطه تماس واحد و تخصصی در بخش خصوصی برای ورود و توسعه سرمایه گذاری ایجاد کرده ایم.

آیا این آژانسها میتوانند در داخل و خارج کشور شعبه داشته باشند؟

بله با تأیید سازمان امکانپذیر است. این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد؛ چون آژانسها میتوانند در کشورهای هدف دفتر ایجاد کنند و ظرفیتهای ایران را به صورت حضوری و حرفه ای معرفی کنند.

این سیاست چه اثری بر جذب سرمایه خارجی خواهد داشت؟

وجود نهادهای حرفه ای Promotion Agency از شاخصهای مهم در ارزیابی های بین المللی است. ایجاد این شبکه باعث ارتقای کیفیت معرفی پروژه ها تسهیل تعامل با سرمایه گذار و بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی ها خواهد شد. از سوی دیگر ارائه خدمات حرفه ای و دقیق به مخاطبان و سرمایه گذاران هم میتواند نقش مهمی در شناخته شدن آژانس ها در داخل و خارج و تبدیل شدن آنها به موتورهای قدرتمند جذب سرمایه گذاری کشور ایفا نماید.

شناسایی مزیتهای اقتصاد ایران احصاء و شناسایی ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری در راستای تکمیل زنجیره های ارزش در تعامل با دستگاههای تخصصی و ذی نفعان بخشهای مختلف اقتصادی کشور مشارکت در هدایت سرمایه گذاران به بخشهای دارای مزیت متناسب با شرایط هر پروژه ظرفیت مهم دیگری که برای این آژانسها وجود دارد انجام فعالیتهای بازاریابی بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری احصاء شده در دیگر کشورها متناسب با هدف گذاری است که بر اساس شرایط هر پروژه و ظرفیتهای کشور مقابل انجام میدهند.

برگزاری رویدادهای اقتصادی و آموزشی در موضوعات مرتبط و مشارکت در رویدادهای برگزار شده در داخل و خارج از کشور هم یکی از حوزه های مهم عملکرد آژانس ها به شمار میرود.

همچنین مشورتها و پیشنهادات سیاستی این آژانسها میتواند به عنوان یک مشاور هوشمند و چابک در کنار سیاست گذار منجر به تسریع و تسهیل در بهبود محیط سرمایه گذاری کشور گردد.

سازمان سرمایه گذاری هم ضمن اطلاع رسانی و معرفی این آژانسها به عنوان نهادهای معتبر و رسمی ارائه دهنده خدمات مربوطه به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه پذیران داخلی در برنامه های جاری خود در داخل و خارج از کشور هم سعی در مشارکت دادن آژانسهای موفق و معتبر خواهد داشت.

سخن پایانی؟

اولویت با آژانس‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است که از طریق اصلاحات و اصلاحات ساختاری در حال پیگیری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری خطرپذیر است که این آژانس‌ها می‌توانند منابع مالی را تأمین کنند و پروژه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را اجرا کنند.

متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را به آدرس ipa@investiniran.ir ارسال نمایند.همچنین، شماره تلفن ۳۹۹۰۲۱۵۸ – ۰۲۱ پاسخگوی سوالات متقاضیان می‌باشد.